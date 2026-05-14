[VIDEO] Bululu formal na e veld di Kudawecha durante wega amistoso entre Aruba y Curacao

Diahuebs durante dia tabata tin un actividad di wega amistoso entre Aruba y Curaçao unda a surgi un pelea pa un posibel problema chikito unda un cups cu likido a plama riba un persona sin por a yuda unda a agredi e persona di edad y a start un pelea cu agresion unda esaki a crece. ora mas hende a bula aden. Un unidad di ambulans a presenta cual na su yegada a pidi pa polisnan bini urgente pasobra a start un “free for all”. Un total di 10 unidad policial a presenta cu urgencia mientras 2 ambulans y un van di transporte di detenidonan di C.E.A. tambe despues di un rato polis a controla e situacion cu tabata un chaos total.