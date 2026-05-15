Reflexion Diabierna 15 Mei 2026.

Cada mainta cu nos lanta, y nos corda e regalo di cada dia, cu ta un dia di nobo, cu ta otro oportunidad pa drecha hopi cos cu no ta bon, pa nos gara cu dos man y drecha e dia pa e resulta miho cu ayera, ta perfectionismo.
Ta un logro super exitoso, pa ta un parti importante den nos bida.
Pesey cu mas honor y respet no ta gradici nos bon Dios.
Mi no por tin tur loke mi kier, pero mi tin tur loke mi mester si !
Mi bida no ta completo, pero mi bida ta bon y sufficiente dushi.
Nos por ta riba e mesun mundo, nos tin e mesun solo y luna, pakiko mester tin pleito, guera, bringamento, desunión, pakiko no por biba na pas cu otro, felis y contento ?
Corda felicidad no ta bin di tur loke mundo ta ofrese, sino di loke abo ta escoge pa hasibo felis, cu gratitud, amor y propositonan.
Dicho di dia:
Solamente Dios por salbabo di tur cos, wak bo alma ta limpi y corda nada ta imposibel pa Señor.