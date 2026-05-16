Posted in INCIDENTE Trahado trahando riba stellage a bin cay riba un otro machine riba e vloer 11:16 May 16, 2026 Leave a comment Diasabra mainta a drenta informe di cu un persona a cay for di stellage y a cay riba un machine, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa Centro Medico.