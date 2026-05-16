Dama adulto mayor ta pasa trabao pa drenta y sali for di su garashi, autonan di bisiña cu Air Bnb ta blokea su entrada y salida

Arubiano ta ser maltrata y no tin voz mas riba su propio tera!
Pa basta tempo caba cu tin un Air Bnb den Archimedestraat cu ta blokea e entrada y salida di un garashi cu borchi di “NO PARKING” poni di un dama adulto mayor. Ta varios biaha e dama aki ta hay’e ta yama polis pa e motibo aki y keto bay e problema ta keda presenta unda e dama adulto mayor no por yega su “afspraaknan” na tempo y ora yega cas anochi e no por drenta pasobra huespednan y hasta e doño di e airbnb ta blokia su entrada, E dama adulto tin kehonan entrega na tur instancia, polis, O.M., DIP, DOW, DTP, KVK, DIMP hasta na Ombudsman pero ningun a haci algo pa alivia e stress cu e dama aki ta pasa aden. Di mes cu e dama a cay kibra su brasa na momento cu e dama a sali cu cuhiu riba dje y e dama a core pa su bida y a cay. Ademas di e keho entrega na recherche. Por menciona cu pa tin un negoshi mester tin lugar pa para auto si no tin esaki e negoshi no por cuminsa pero aki ta trata di un dama di otro nacionalidad y cu ta haya previlegio y trato preferencial. Awe diasabra mainta despues di tanto keho polis a presenta pa un di e huespednan di e airbnb a para un auto (cual su papelnan no ta na ordo) y polis a laga e chauffeur hala e auto un poco atras a sabiendas cu su papelnan NO ta na ordo y polis a sigui su patruya.