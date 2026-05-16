[VIDEO] Accidente cu hende levemente herida pa exceso di velocidad na Catiri

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Catiri, mesora a dirigi tanto polis como tambe ambulans na e sitio. Na yegada di e patruyanan a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un auto Hyundai Accent di huur coriendo cu velocidad halto a bay brake baha caminda dal na algun baranca kita bay na man robes di caminda bay dal frontal riba un Hyundai H1 van cu a caba di subi caminda na e t-weg. Debi na e impactonan 2 persona a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes.