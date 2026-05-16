Edishon record di e “Ronde van Aruba”  a konkluí eksitosamente ku 813 partisipante.

E di 34 edishon di e “Ronde van Aruba” tabata unu eksitoso i lo pasa den historia komo e edishon mas grandi di tur tempu.

Un total di 813 partisipante a tuma parti na e eventu di korementu di 72 kilometer, prosedente di Aruba, Hulanda, i Inglatera. E evento deportivo mas grandi di Aruba, organisá pa Ofisina di Deporte di Kazérne di Marina Savaneta, a trese huntu un grupo diverso di partisipante e aña aki. Mas o ménos 30% di e partisipantenan tabata militar, miéntras ku 70% tabata konsistí di residentenan lokal i entusiastanan di deporte for di Hulanda i Inglatera.

E ruta ku hopi reto rònt di Aruba a brinda un kombinashon úniko di prestashion físiko i eksperensia insular. Tantu koredónan individual komo timnan a entregá aktuashonnan impreshonante den kondishonnan kayente i a wòrdu aploudí durante e trayekto pa sostenedornan.

“E kantidat record di partisipante ta mustra ku e “Ronde van Aruba” ta sigui krese komo un evento deportivo ku un konekshon social fuerte,” asina Jeffrey Wassenburg, Hefe di Ofisina di Deporte na Kazèrne di Marina Savaneta, a duna di konosé. “E kolaborashon entre forsanan armá, boluntarionan, i e kominidat di Aruba, un biaha mas a resultá den un evento sigur i eksitoso.”

Recordeditie van de Ronde van Aruba succesvol verlopen met 813 deelnemers

De 34e editie van de Ronde van Aruba is succesvol verlopen en gaat de boeken in als de grootste editie ooit. Aan het 72 kilometer lange hardloopevenement namen in totaal 813 deelnemers deel, afkomstig uit Aruba, Nederland en Engeland.

Het grootste sportevenement van Aruba, georganiseerd door het Bureau Sport van Marinierskazerne Savaneta, bracht dit jaar een diverse groep deelnemers samen. Ongeveer 30% van de deelnemers was militair en 70% bestond uit lokale inwoners en sportliefhebbers uit Nederland en Engeland. De uitdagende route rondom Aruba zorgde voor een unieke combinatie van fysieke prestatie en eilandbeleving. Zowel individuele lopers als teams leverden indrukwekkende prestaties onder warme omstandigheden en werden onderweg aangemoedigd door supporters langs het parcours.

“Het recordaantal deelnemers laat zien dat de Ronde van Aruba blijft groeien als sportief evenement met een sterke maatschappelijke verbinding,” aldus Jeffrey Wassenburg, chef Bureau Sport van Marinierskazerne Savaneta. “De samenwerking tussen Defensie, vrijwilligers en de Arubaanse gemeenschap heeft opnieuw geleid tot een veilig en succesvol evenement.”

Record edition of the “Ronde van Aruba” successfully concluded with 813 participants.

The 34th edition of the “Ronde van Aruba” was a success and will go down in history as the largest edition ever. A total of 813 participants took part in the 72-kilometer running event, hailing from Aruba, the Netherlands, and England.

Aruba’s largest sporting event, organized by the Sports Bureau of Marine Barracks Savaneta, brought together a diverse group of participants this year. Approximately 30% of the participants were military personnel, while 70% consisted of local residents and sports enthusiasts from the Netherlands and England.

The challenging route around Aruba provided a unique combination of physical performance and island experience. Both individual runners and teams delivered impressive performances in warm conditions and were cheered on along the course by supporters.

“The record number of participants shows that the “Ronde van Aruba” continues to grow as a sporting event with a strong social connection,” said Jeffrey Wassenburg, Head of the Sports Bureau at Marine Barracks Savaneta. “The collaboration between the armed forces, volunteers, and the Aruban community has once again resulted in a safe and successful event.”