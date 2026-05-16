[VIDEO] Chauffeur caba di sali fey bar cu auto sin seguro bay banda robes di caminda dal semi frontal riba trafico contrario!

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Turibana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal cu basta daño material. Un chauffeur cu a caba di sali fey un bar cu un auto Hyundai Accent sin ningun papel regla bayendo zuid a bay na man robes di caminda dal semi-frontal riba un Toyota Prado manda e prado bay dal un van cu tambe tabata bay zuid. Debi na e fuerte impacto e chauffeur di e Hyundai a dal su cabes na e windshield. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos chauffeur na e sitio mes. Polis a purba laga e chauffeur di e Hyundai supla pero a surpasa e limite y a keda deteni. Un rato despues e dama chauffeur di e Prado a sinti su mes malo y a cuminsa keha di dolor y a e ambulans a bolbe bini pa e dama. E chauffeur di e van si no tabata tin mester di atencion medico.