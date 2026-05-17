[VIDEO] Hoben chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control bay dal cura di cas na Sabana Liber

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida y pega den auto na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe e equipo di rescate di bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un hoben chauffeur coriendo un auto Haval cu velocidad halto a perde control y a baha caminda dal riba un cura di cas. Na yegada di bomberonan ya no tabata necesario pa habri e auto ya cu e chauffeur a logra sali. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporta e chauffeur pa hospital ya cu e tabata tin un kap grandi na su cabes.