Reflexion Diadomingo 17 di Mei 2026.

Tata mi ta rogabo, dunami Bo bendicion, ya cu Bo a selectami pa ta den e grupo pa por habri wowo otro dia mas y hala rosea hunto cu nan.
Hende por propone y traha plan, pero ta Dios ta dirigi y dicidi.
Danki mi Dios pa e curashi y brio pa enfrenta otro dia mas, den tur e turbulencia y problemanan mundano.
Tata danki pa e Fe, y e sabiduria pa sigui forma mi bida, y sigui e caminda cu Bo tin pami.
Danki Hesus pa a hibami serka bo Tata, y cu mi a kies e caminda cu ta correcto.
Palabra di Dios ta Santo, ta e máximo bendicion, cu e ser humano por hanja den su bida.
Nos sa cu palabra di Dios ta limpi y sincero.
Nos mester di oracion cu ta duna nos pas y trankilidad den bida.
Cu tur cos lo sali bon mane desea.
Pa nos salud, pa nos no biba amarga,
Pa nos biba bida largo, den compania di nos famianan.
Pa nos ser kerinan, pa tur cu kier nos bon.
Nos ta pidi Tata pa nos sa ken kier nos malo. Kende ta contra nos.
Amen.