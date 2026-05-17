[VIDEO] Chauffeur a bira malo tras di stuur baha caminda dal un palo di lus cu transformer kibra

Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida pazuid di Bright Bakery, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e chauffeur di un Hyundai Ioniq cu a bira malo tras di stuur baha caminda y dal riba un palo di lus. Debi na e impacto e palo di lus a kibra y un transformer grandi y pisa cu tabata na halto a cay riba e suela y tabata basha azeta mientras e chauffeur tabata keha di dolor. Wayanan di coriente tabata colga riba e auto y mester a warda Elmar kita e coriente por completo. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.