Grupo Grandi di Supervisor a Logra Certificacion den Tayer Ofreci pa AHATA

ORANJESTAD, Aruba: 17 mei, 2026 – Aruba Hotel & Tourism Association a certifica un grupo grandi di supervisor y manager cu a completa tayer exclusivo ofreci pa AHATA den colaboracion cu Caribbean Hotel & Tourism Association Education Foundation (CHTAEF).

Supervisor di restaurant, hotel, timeshare, seguro, retail, vacation rental y tours a participa den entrenamento interactivo y practico pa eleva nan habilidad di balansa nan autoridad y motivacion cu empleado. Durante e ceremonia di certificacion a honra e exito di e participantenan den e tayer “Own Your Supervisory Authority Responsibly”, un programa enfoca riba empodera lidernan pa ehecuta nan rol di supervison y liderasgo na un manera responsabel y efectivo.

E ceremonia di certificacion a habri cu palabranan di Sra. Tisa LaSorte, Presidente & CEO di AHATA, kende a expresa cu e ta sumamente impresiona cu e compromiso di cada participante cu a accepta e responsabilidad di supervision y pa crese den nan carera. E graduadonan ta uni na un grupo di mas cu 450 persona cu a gradua di e curso anteriormente.

Su Excelencia Sr. Wendrick C. Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor di Aruba, tambe a dirigi un discurso motivacional na tur participante y invitadonan presente. Den su mensahe, e Minister a gradici AHATA pa e inversion den desaroyo profesional di esnan cu ta tuma liderasgo den nos industria di turismo.

Sra. Louise John y Sra. Suzanne Shillingford-Brooks, instructornan di CHTAEF a compaña Sra. LaSorte pa entrega e certificadonan den un atmosfera di aprecio y celebracion.

E anochi a conclui cu un recepcion unda participantenan y invitadonan por a sigui celebra, conecta y intercambia experiencia cu otro. Durante e evento tabata evidente cu supervisornan di diferente compania a disfruta di e oportunidad pa conoce otro y siña for di experiencia di cada uno.

E exito di e tayernan representa un otro logro importante pa AHATA, reflehando nan vision y compromiso continuo pa promove un turismo responsabel cu ta enfatisa calidad y pa yuda Aruba su forsa laboral desaroya nan carera.

AHATA ta gradici Eagle Aruba Resort y La Cabana Beach Resort pa nan valioso aporte na e programa den alianza cu CHTAEF.