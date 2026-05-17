Helicopter di Kustwacht a bay rescata dama turista hulandes herida riba sero!

Diadomingo 17 di mei den oranan di mainta, e Maritiem Operationeel Centrum di Kustwacht a ricibi un otro notificacion tocante un incidente cu mester atencion urgente riba St. Christoffelberg. Personal di St.Christoffelpark a haya un hende muhe herida riba St. Christoffelberg. Tabata trata di un turista Hulandes di 28 aña cu ora di subi a herida su pia y no por sigui cu su mesun forsa su so. Inmediatamente, personal di helicopter di Kustwacht a wordu alarma pa bay riba e sero St. Christoffelberg. Danki na e yudansa di hendenan cu tambe tabata subiendo e sero, e victima a ser localisa rapido. Despues di e rescate, e muhe a wordu hiba pa Hato, unda personal di ambulans tabata cla pa transport’e pa e por a ricibí tratamento medico na Curaçao Medical Center (CMC).