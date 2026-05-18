 Posted in INCIDENTE

2 Motociclista a accidenta cu otro banda di veld di Duracell y a resulta levemente herida, polis a confisca un di e brommernan

00:36  May 18, 2026  Leave a comment

Dialuna despues di mey anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na altura di e veld di Duracell, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya un di e motociclistanan no a gusta cu polis a bini na e sitio ya cu e no a yamanan. Polis a informe cu nan tin cu bini atende accidentenan cu hende herida hasta esunan cu ta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes cu slanan na pia, man y cabes. E mesun motociclista a reclama polis cu nan tabata den e parada di celebracion di Haïti y nan tabata bayendo cas bek. Polis cu a revisa e documentonan a bin descubri cu su papelnan no ta na ordo y a confisca su brommer.

 

 

