Reflexion Dialuna 18 Mei 2026.

Un felis dia y un bon comienso di siman cu hopi bendicion y exitoso.
Gradici nos bon Dios pa otro dia mas den nos bida.
Nos sin nos bon Dios, nos no ta nada.
Pesey nos dankí tambe, cu amor pa nos bida.
Señor ta wak pa nos, y ta cuida nos di tur malo.
Señor ta cura tur curason kibra y e ta wanta nos heridanan.
E ta sostene humildenan, pero ta humilja pekadornan te na suelo.
Nos ta wordo afecta pa un aire cu stof pisa di Sahara, nos mester cuida tur nos hendenan cu malesa respiratorio.
Aki nos ta pidi nos bon Dios pa e salba nos hendenan.
Hesus a pidi su Tata pa E wordo glorifica, y tambe pa consagra y proteha su discipelnan.
Dios nunca ta duna nos un carga cu nos no por cune !
E sa te unda nos forsa por jega.
Poder di Dios ta asina grandi, cu te un palabra di Dios tur cos ta dirti, y si E manda biento, tur awa ta core.
Awe mainta tempran ariba pia, pasobra ta un dia nobo, prome dia di siman nobo, prome danki na nos bon Dios cu ta keda semper cu nos.
Bo no por nada sin bo Dios cu bo.
Keda cu bo Fe, bo ta jega sigur !