E porta blauw: ep.3 COMISARIO DI POLIS SRA. IRMA GORDON; HENDE MUHER TAMBE POR KERE DEN BO MES, NADA NO TA IMPOSIBEL!

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba den cuadro di nos 40 aniversario ta sigui cu nos seccion historico, informativo y educativo yama “E porta blauw episodio: E bida di un Polis”. Nos ta para keto un rato y conoce Sra. Irma Gordon, comisario di Cuerpo Policial Aruba.
Episodio 3: Naci na Oranjestad, Aruba, sra. Irma Gordon un hobencita simpatica cu un carisma sin igual cu mester a scohe kico ta su soño desde hoben cu a hib’e awe ta un comisario femenino, un hende muher den un funcion di mas importante den un organisacion policial di un Pais. E no a bay facil pero awe e ta conta comunidad su esfuerso, tempo y dedicacion pa yega na e funcion te cu awo.
Aplica na aña 1982: Sra. Gordon su deseo semper tabata ta pa bira polis, maske e tabata tin opcion pa studia pa un dokter, abogado of polis. For di aña 1982 cu e tabata studia na MAO, sra. Gordon a purba y a aplica pero e resultado tabata envano y no a logra drenta.
Tempo na Hulanda: Na aña 1986 sra. Gordon a bay Hulanda pa sigui studia y desaroya. For di inicio sra. Gordon a traha na ministerio di finansa di Duana pa opleding di duana e tempo ey. Na Hulanda e la mira cu a habri vacatura na Hulanda pa opleiding di polis pasobra e deseo semper tabata pa bira polis. Tabata na aña 1990 despues di a mira e vacatura y purba atrobe, sra. Gordon a pasa e pruebanan cu exito y asina e inicio di su carera
policial a inicia na Den Haag, Hulanda.
For di oktober te cu december 1990, sra. Gordon mester a pasa diferente testnan, manera Hulandes con pa lesa y scirbi y diferente otro testnan. Despues cu a haci tur esaki sra. Gordon a logra drenta opleiding di polis oficialmente ariba 1 januari 1991. Na cuminsamento e idioma Hulandes tabata un desafio grandi, pero sra. Gordon tabata tin un meta y un plan pa logra caba e opleiding cu exito pasobra e tabata determina pa haci esaki.
Na oktober 1992 trabou duro a duna su fruto y a termina e opleiding di polis cu diploma den su man.
Despues di a logra su diploma sra. Gordon a bay traha na wijkteam na Amsterdam, maske e tabata biba na Den
Haag e la logra cambia esaki y tabata mas serca di su famia cu tabata biba na Amsterdam e tempo ey. Prome experencia impactante: 4 oktober 1992 e trabou di polis uniforma den Amsterdam a cuminsa. Sra. Gordon a conoce e bario e hendenan y a desafionan. Den e prome dianan a resulta como un prueba di mas
grandi den e trabou di sra. Gordon cu e caida di e avion di carga Boeing 747 di EL AI. E dicho avion a cay den un appartamento complex den Bijlmer na Amsterdam. E momento ey sra. Gordon tabata trahando como polis na civil. E la haya e melding cu tur unidad na Hulanda cu ta Polis of na civil pa acudi cu emergencia na Bijlmer.
Bou zwaailicht y sirena sra. Gordon hunto cu su klas mester a brinda seguridad den e bario di Bijlmer. Na yegada sra. Gordon a mira e situacion cu nunca mas e por a lubida. Trahando como civil y algun dia trahando a biba e scenario hororoso y tristo cu e caida di e avion. Maske sra. Gordon tabata mester a proteha e sitio di e desaster ela biba e emocion di serca. Un candela grandi di dos piso cu tabata asina cayente cu maske con leu bo ta, bo ta sintie. Sra. Gordon tabata leu y tabata sinti e cayente fuerte dal’e den su lomba y mester a
sigui traha. Sra. Gordon nunca mas ta bay lubida con un candela tabata yora… un yora cu pa semper ela keda corda. Un situacion dificil cu a impacta sra.Gordon basta fuerte te cu awe.
Desaroyo na Hulanda: Despues di a sigui haci e trabou di polis, sra. Gordon a sigui desaroya su mes den varios projectonan, cursonan tambe participacion den comisionnan. Den e wijkteam mes sra. Gordon a atende school-adoptie cu tabata tin inclui varios scol aden. Sra. Gordon a atende mas tanto e zmokschool pa e ta mas serca di hobennan cu di mester mas atencion. Tambe e tabata den jeugbegeleiding, kern instructor di x-pol na Hulanda y
participacion den volleybal na Hulanda tabata sigur un atendencia pa sra. Gordon mirando cu for di chikito e tabata haci esaki. Apesar di tur esaki sra. Gordon tabata determina pa yega leu den e carera di Polis.
E yamada pa bay bek: Despues di 15 aña, e sintimentonan y gana di bolbe Aruba a yega.
Aplicacion y desaroyo na Cuerpo Policial Aruba: Na aña 1998 sra. Gordon a bolbe bek Aruba, a aplica pa un estudio policial na Cuerpo Policial Aruba pa bay NPA na februari di e mesun aña. E tempo ey sra. Gordon y mr. Molina a haci e pruebanan hunto pa e opleiding aki cu sigur no tabata facil. Sra. Gordon mester a atende un selectiegesprek cu varios persona importante na mesa manera: Altocomisario Nectar, mr. Bernadina, mr. Van
der Straten, Procurador General, y Jeugdofficier. Bou guia di Mr. Martes cu tabata e referencia di sra. Gordon.
Na April di e mesun aña sra. Gordon a haya un mensahe di mr. Martes cu ela logra pa drenta e opleiding na NPA. Sra. Gordon a drenta e opleiding ariba 1 augustus 1998 y a dura 3 aña pa motibo cu sra. Gordon tabata polis caba na Hulanda.
Carera Policial na Aruba: Despues cu a termina cu su estudio na NPA na Hulanda cu exito na aña 2001, Sra. Gordon a bolbe bek Aruba y a cuminsa traha den luna di augustus di aña 2001. Sra. Gordon a cuminsa como coordinator di ploeg na districto di Oranjestad. Na januari di aña 2002, sra. Gordon a bay traha na districto di San Nicolas den e mesun funcion.
Pa motibo di su profesionalismo policial e tempo ey Van der Straten a acerca sra. Gordon pa forma parti di un team di Cero Tolerancia pa motibo di hopi problema den e hotzone di Oranjestad. Cu e curashi y determinacion a lanta e team pa re-establece orden publico bek den Oranjestad. Un projecto cu a resulta exitoso.
Despues e trayectoria policial no a caba y a sigui desaroyo. Sra. Gordon a aplica na aña 2005 pa hefe di Scol di Polis E.J. Watty Vos na unda cu tambe ela logra esaki cu exito te cu aña 2009. Na 2009 sra. Gordon a aplica como hefe di districto di San Nicolas y a logra esaki cu exito. Na aña 2012 sra. Gordon no ta para keto y tabata determina pa mas y a aplica pa comisario di Polis na unda tambe ela logra esaki. Sra Gordon a bira comisario di Polis di bijzondere diensten di KPA. Band’i esaki tambe ela forma parti di diferente comisionnan importante
manera: Directie Scheepvaart, problema di frontera cu Venezuela. Tambe un tempo a dirigi e polis uniforma como tambe Guarda Nos Costa cu a cay bou di e cartera di Sra. Gordon. Na ultimo tambe ela haci e funcion di altocomisario interino di KPA. Sra. Gordon ta sintie hopi honra, cu hopi placer y ta orguyoso cu e ta un of e unico hende muher cu a pasa for di abou yega te na e funcion halto como hende muher den un organisacion cu ta mas pa hende homber.
Hende muher den funcion halto: Orguyoso di a haya e oportunidad di a yega asina leu den KPA, pa haci su carera cu maske ta wordo domina pa hende homber pero a logra su meta, tabata palabranan di sra. Gordon.
Hende muher tambe por: Como hende muher abo mester tin bo norma y balor. E ta conta tambe pa hende homber. Bo mester tin bo soño y bay pe. Logra esaki den tanto tempo! Lo tin hopi obstaculo pero para fuerte den bo sapatonan. Nada no ta imposibel. Mi a cuminsa di abou y wak awo unda mi ta awe. NO laga niun hende bisa abo cu nunca bo no por. Ta depende na abo mes y bo esfuerso cu abo pone den dje.
Trayectoria di comisario: Sra. gordon a experencia hopi temanan riba nivel halto como comisario. Sra. Gordon a representa Aruba den ACCP, Internacional Association of Women Police, JVO overleg, como altocomisario interino y combersacion cu Gobernador como altocomisario Interino. Tur ministernan tambe sra. Gordon a combersa cu nan pa pone nan na altura di diferente temanan di pais Aruba. Alabez a dirigi SGBO pa 15 aña cu
ta atende cu casonan di calamidad, eleccion pa parlamento, demonstracion of bishita di personan importante di nivel halto na Aruba.
Ken ta señora Gordon?: “Ami ta un hende down to earth, no paso ami tin un funcion halto mi ta bay pafo mustra mi strepinan halto. Mi ta keda mi mes, ora cu mi mester treed op mi ta hacie, mi no tin miedo di habri mi boca pero mi ta hacie cu respet”tabata palabranan di sra. Gordon.
Bida despues di e porta blauw: Despues di labora sra. Gordon ta dedica tempo na locual e gusta mas. Un di e temponan mas dushi pa sra. Gordon ta carnaval. E tin paña di carnaval pa decora, head piece pa decora etc…Tur aña sra. Gordon ta dedica tempo na carnaval. Alabez e gusta hunga domino, hopi hende no a logra gana sra. Gordon den domino. Tambe sra. Gordon ta umpire pa little league. Asina den su tempo liber e ta dedica su mes haciendo loke mas e ta gusta.
Balor di famia: Balor di famia ta hopi grandi. Ora cabes ta yen eynan mi ta bay sinta combersa. E ta hopi importante pa sra. Gordon tin su famia band’i dje. Sra. Gordon tin un yiu homber cu awor ta tata. Y sra. Gordon ta dedica tempo na su nieto. Si bo por pasa tempo y dedica na bo famia. Na final di dia ora cos bay malo ta serca bo famia bo ta bay.
Conseho na nos agente policialnan: Nos tur ta ser humano, nos ta pasa den nos cosnan pero purba semper keda cu respet y sea humilde. Nos a haya les pa purba keda trankilo y cariñoso semper. Di e manera ey bo por yega leu den bo bida y carera.
Mensahe na nos comunidad: Trabou di polis no ta facil. Tur aña ta bin cosnan nobo, ideanan nobo,
pensamento di hende. Como polis tur e cambionan aki tampoco no ta facil. Nos mester cambia semper nos manera di treed op, manera di papia tambe. Ban sigui traha hunto pasobra nos mester di otro.