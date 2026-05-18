KPA TA RICIBI UN COLEGA NOBO: CUERPO POLICIAL ARUBA TA YAMA BON BINI NA K9 CARLA

Santa Cruz, ARUBA: Santa Cruz, ARUBA: Recientemente Cuerpo Policial Aruba a ricibi un colega nobo y valioso pa Unidad di K-9. Ta trata di e cacho policial yama Carla. Carla ta un donacion di e organisacion cu ta hiba e nomber di Irondog K9 International. Carla ta e di tres cacho cu KPA ta ricibi di e organisacion di Irondog. Esaki ta fortalece relacion di hopi aña cu Irondog tin cu Cuerpo Policial Aruba. E meta pricinipal ta pa garantisa y eleva e seguridad di nos dushi isla.

E relacion cu Irondog K9 International ta bay mas leu cu solamente un donacion di cachonan. Den pasado a sa di brinda sosten fundamental na Cuerpo Policial Aruba pa medio di donacion di vest, banchi, oranan di entrenamento tambe seminarionan importante na Merca cu nos propio agentenan tabata tin oportunidad di atende, cu ta danki na Irondog K9 International.

E entrega oficial y presentacion a tuma lugar den presencia di e CEO y fundador Charlie Nash y CFO sra. Mitzi Nash hunto cu personal di Unidad di K9 incluyendo altocomisario Ramon Arnhem.

Altocomisario na su turno a sa di expresa su gratitud na Irondog K9 International pa nan donacion y aporte pa kere den e capacidad di Unidad di K-9 di Cuerpo Policial Aruba.

K9 Carla tambe a haya varios regalo for di altocomisario Arnhem mirando cu Carla a caba di cumpli aña. Carla a mustra su agradecimento y a keda masha contento mes.

Cuerpo Policial Aruba ta yama un bonbini na e colega nobo K9 Carla y sa cu e ta cla pa aporta na e seguridad di nos comunidad.