[VIDEO] Trekker cu a bay service na San Fuego a sali su so sin chauffeur for di garage bay drenta cas di bisiña otro banda di caminda

Dialuna merdia a drenta informe di un accidente inusual unda un trekker cu oplegger cu a bay service su so sin chauffeur a sali for di garashi mecanico bay otro banda di caminda drenta parcialmente den un cas otro banda di caminda, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda e trekker cu oplegger cu a bay service algo a bay robes y esaki a cuminsa move bay te otro banda di caminda y drenta e cas. Aunke e chauffeur a purba drenta e trekker pero no a logra ta bon mes cu e no a logra ya cu un biga lo por a stak’e. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. E daño ta grandi polis tin e caso bao investigacion.