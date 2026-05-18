Pasando fila motociclista a dal su spiel kibra di su motorcycle nobo

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente na Cumana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un motociclista pasando un fila di auto a dal su spiel kibra pero e no tabata sa unda. E motociclista afortunadamente no a resulta herida.

