Maria Kelly cu donacion di su arte visual na HOH Hospital cu bunita coleccion mosaico yama “Bunita bida di un barbulet”

Recientemente Horacio Oduber Hospital (HOH) a ricibi un colecciondi arte hopi special. Manera pone un pia den e entrada pa Area poradmira awo un coleccion di arte visual di barbulet traha cu mosaicohopi unico. E artista local Maria Kelly a dicidi di regala e obra di arteaki ya cu e ta bay muda y unda miho cu na Hospital. “Un exposicionnormalmnte tin un duracion cortico, pero aki e obra por kedapermanentemente pa tur cu pasa por admira.“ Obranan di arte ta un fuente continuo di inspiracion y conexion pa tur y tambe pa esnan cu ta bishita hospital.



Arte y cuido

E coleccion mosaico ta hopi colorido y visibel for di pafo caba. “Di e forma aki, e obra ta un exposicion permanente cu bishitante, pashent, empleado y tur cu ta pasa por aprecia diariamente. Nos ta super felizy agradecido cu Maria a pensa riba nos,” Jacco Vroegop di Hunta di Directiva ta conta. “Nos kier ta un edificio unda hende ta sinti nan mes na cas. No solamente nos ta brinda cuido di calidad, pero nos ta purba crea trankilidad y serenidad tambe. Nos no ta solamente tratapashent, pero tambe nos kier contribui na e bienestar mental. Arte ta crea conexion y ta inspira. Tur hende tin nan propio gusto, pero mi ta spera cu hopi hende lo aprecia e coleccion vibrante aki. A traha riba e coleccion aki pa hopi aña y cu hopi pasenshi. E ta realmente algo special mirando e detayenan y dedicacion cu a bay den e obra di arteaki.”

Inspiracion

Maria Kelly ta conta cu su inspiracion pa traha e coleccion “Bunita bida di un barbulet” a bin for di su amor pa naturalesa y traha den cura. E ta encanta e barbulet cu ta bula di flor pa flor, mescos parha y flornan cu ta forma parti di e tema central. E ta sigui conta cu elasigui les di mosaico na 2015 unda su pasion pa e forma di arte aki a nace y sigui crece. Maria a dicidi pa spaar placa pa inverti den material pa e por sigui cu e hobby aki despues di su pensioen. Pa e obra aki tambe ela uza material re-uzabel. Tambe e ta gradici suamiga y ex–empleado di HOH, Virginia Tromp, cu a yuda lograrealisa e donacion di su coleccion. HOH ta gradici sra. Kelly pa e bunita gesto aki y ta enfatisa cu arte ta trece balor, conexion y un ambiente caluroso pa tur hende y muy en especial na Hospital.