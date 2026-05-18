FCCA a participa hunto cu studiantenan di Universidad di Aruba na Aruba DOET E aña aki a mehora barionan di Sero Patrishi y Cunucu Abou

E apertura di Aruba DOET 2026 e aña aki a tuma luga na e veld di futbol di Sero Patrishi. Su excelencia Gobernador sr. Alfonso Boekhoudt a haci e acto oficial di apertura den presencia di organisadonan di Aruba DOET, CEDE Aruba, docentenan y studiantenan di Universidad di Aruba, boluntarionan di Hotel St.Regis y Ritz Carlton, habitantenan di bario di Sero Patrishi, miembronan di prensa y demas invitadonan.

Durante e ceremonia di apertura, sra. Julie Wever, director di FCCA a hiba palabra y a enfoca cu ta un honor pa FCCA forma parti di e proyecto di Aruba DOET y cu apertura ta sosode nabario di Sero Patrishi, cu ta un di barionan di FCCA. “Locual ta haci e iniciativa aki asina bunita no ta solamente e proyectonancu ta wordo realisa, pero e manera cu e boluntarionan ta haci esaki; “Hunto”. Aruba DOET ta mustra nos cu ora hende, organisacionnan y comunidadnan uni forsa, nos ta logra cosnan bunita y importante pa nos Pais Aruba.

E sentimento di traha hunto, di yuda otro y di contribui na algo mas grandi cu nos mes, ta locual ta duna proyekto aki suberdadero balor. Cu e iniciativa aki di Aruba DOET, FCCA ta contribui tambe na mehoracion di e “leefbaarheid” den nosbarionan. “Leefbaarheid” den nos barionan, no ta solamente caminda, cas of edificio. Cu esaki nos ta referi na hende, e mucha, e adulto, e famia, cu ta forma parti di un bario. Un bariounda tur persona ta sinti nan mas sigur, scucha y involucra. Esaki ta un di e compromiso cu FCCA tin cu su barionan, pa crea un ambiente mas saludabel, positivo y sostenibel y fortalece e union social na bienestar di nos barionan. E aña aki a scohe e barionandi Sero Patrishi y Cunucu Abou.”

E director a continua bisando cu e proyecto Aruba DOET encolaboracion cu Universidad di Aruba y CEDE Aruba ta mustranos cu impacto real ta posibel ora conocemento, compromisosocial y accion practico bini hunto. Den e diferente proyectonandi bario, nos a mira cu participacion directo di studiantenan, hunto cu colaboracion di nos institutonan local ta trece cambiograndi den comunidad. Esaki ta demostra ora nos uni forsa -Hunto nos ta logra!- . Cu e colaboracion cu Universidad di Aruba y CEDE Aruba y Aruba DOET, nos por fortalece iniciativanan cu ta promove cohesion social den bario, educacion, y participaciondi e ciudadano. Esey ta exactamente e tipo di sinergia cu nosmester, organisacionnan cu ta combina nan forsa y nan experiencia pa logra mas impacto den nos barionan.

Finalmente e director di FCCA a yama danki na Aruba DOET, Universidad di Aruba, CEDE Aruba, habitantenan di e barionandi Sero Patrishi y Cunucu Abou, y tur boluntario pa nan cooperacion pa haci e proyectonan di barionan di Sero Patrishi y Cunucu Abou un realidad.

FCCA y CEDE Aruba a firma un acuerdo pa duna mas atencion na e barionan di FCCA

Durante e apertura di e Proyecto Aruba DOET, e director di FCCA, sra, Julie Wever y director di Cede Aruba, sr. Daniel Tecklenborg a firma un acuerdo entre FCCA y Cede Aruba. E acuerdo aki ta encera pa structuralmente duna mas atencion na e barionan di FCCA. Alabes pa yuda e habitantenan activo di e barionan, implementa nan mesun ideanan y proyectonan.

Sra. Julie Wever a enfatisa cu esaki ta un paso importante, pasobra e lo permiti identifica necesidadnan di e residente mas rapido y crea solucionnan hunto cu e comunidad mes. Cu e colaboracion aki entre FCCA cu CEDE Aruba, nos ta habri un capitulo nobo importante. CEDE Aruba conoce e necesidadnanden nos barionan y lo bay traha hunto cu FCCA na bienestar di nos barionan.

FCCA ta kere firmemente cu e forsa di Aruba ta den sucapacidad pa traha hunto. Ningun institucion su so por haci e trabounan aki. Pero conhuntamente nos por crea barionan unda calidad di bida ta central.

E director a termina bisando cu laga e colaboracion aki sigui inspira nos pa sigui construi un Aruba unda tur hende ta conta.