Cobransa di grondbelasting di aña 2026 a sali E cobransa tin fecha 1 di juni 2026

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto a saca e cobransanan di grondbelasting 2026 y den e dianan venidero e contribuyentenan lo ricibi esaki via post. E cobransa tin fecha di 1 di juni 2026.

Ta trata di un cobransa cu ta sali tur aña pa e contribuyentenan cu ta doño di un propiedad inmobil of tin derecho riba un propiedad por ehempel e derecho di erfpacht of vruchtgebruik. Pa fiha e suma di impuesto, ta importante pa stipula e balor di e propiedad riba mercado. A base di e balor

aki ta haci e calculacion teniendo cuenta cu e tarifa stipula den ley.

Termino di pago

Ley ta duna e opcion pa paga e grondbelasting den un solo biaha of den termino. Aki ta sigui un skema di e terminonan di pago manera stipula pa ley:

Departamento di Impuesto ta conseha e contribuyentenan pa lesa e texto imprimi riba e cobransa cu hopi atencion pa cu e terminonan di pago.

Preferibel haci pago online

Por haci pago na un oficina di Departamento di Impuesto, MFA of via banco. Departamento di Impuesto ta recomenda pa haci pago di impuesto online via banco, preferiblemente via Aruba Bank, CMB of Banco di Caribe. E sistemanan di e banconan aki ta conecta automaticamente cu e sistemanan di Departamento di Impuesto y e mesun dia e transaccion ta keda registra. Ora di haci pago online mester scoge e opcion di Bill Pay y no Transfer. Alabes menciona: grondbelasting 2026, number di cobransa y persoonsnummer. Di e forma aki Departamento di Impuesto por procesa e pago corectamente.

Areglo di pago

E contribuyente cu no por paga su cobransa di acuerdo cu e terminonan legal, awor facilmente por cera un areglo di pago te cu 24 luna den e portal BO impuesto (BOi).

Clientenan cu a registra y haya acceso na e portal di BOi, por cera un areglo di pago den e siguiente forma:

– Ta yena e suma mensual teniendo cuena cu e suma minimo di Afl. 100 pa persona individual y Afl.1.000 pa compania.

– Ta yena e fecha di e prome termino di pago; por scoge pa start cu e prome termino di pago den 60 dia.

– Ta procesa, save y print e areglo di pago.

Ta bon pa tuma nota cu tin condicionnan aplicabel.

Clientenan cu ainda no tin acceso na e portal BO impuesto (BOi), por tuma contacto cu Departamento di Impuesto na 522 7423 of 522 7424, pa cera un areglo di pago.

Pa mas informacion tocante e cobransa di grondbelasting por yama na e siguiente number di telefon: 522 7423 of 522 7424.

Gerencia di Departamento di Impuesto

18 di mei 2026