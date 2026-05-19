Dama canades di 70 aña perdi na Sero Biento a ser haya banda di Lagoen

Diasabra 16 di mei, e Maritiem Operation Center (M.O.C.) di Kustwacht a ricibi informe di Cuerpo Policial di Curaçao di un posibel desaparicion di un dama turista Canades di 70 aña. E dama lo a bay cana na area di Sero Biento na Banda Bao y no a bolbe. Su casa (tambe un turista Canades) a bati alarma na polis den atardi pa anochi, mientras cu e servicionan envolví den e buskamento tabata continúo cu contacto cu’ne. Inmediatamente, e helicopter di Kustwacht a wordo usa pa cuminsa buscamentu den e area. Mas laat, e avion Dash di Kustwacht tambe a wordo usa pa continua cu e buskeda for di aire. Te anochi laat, nan a busca intensivamente pa e muhe desapareci. Dia 17 di mei, durante di salida di solo, e buskeda a tuma luga otra biaha cu uso di e helicopter di Kustwacht. Den oranan di mainta, e dama a wordo haña den área di Lagoon. E a wordu transporta pa Hato cu helicopter, unda e personal di ambulan a yuda pa samina e persona y a constata cu e tabata den bon condicion. Despues di esaki, e dama y su casa a wordo transporta bek na nan alohamento pa polis. E tipo di situacion aki ta mustra cu bon colaboracion y cominicacion entre tur instancianan ta esencial pa logra resultado positivo den misionnan di salbamento y rescate.