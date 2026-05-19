Reflexion Diamars 19 Mei 2026.

Nos ta lanta un mainta tempran y cu nos bon Dios cu nos.
Nos ta desea di por tin un día hopi exitoso.
Nos gratitud ta pa nos por a gosa di otro dia cu nos wowonan a habri y cu nos ta hala rosea.
Drumi y lanta cu Señor den nos mente.
Nos no mester worry con pisa bida ta, con caro cos por ta, no laga e cosnan aki kibra nos.
Sea fuerte cu Fe y amor nos lo sigui padilanti.
Nos no ta entrega, paso leuw aya tin un lus ta sende.
Cos lo drecha !!
Palabra di Dios tin su poder, loke niun hende por a mira, ni por a tende, menos por a imagina, esey Dios tin prepara pa tur esnan cu ta siguiendo E.
Den bida nos mester ta felis, biba sin molester, y saludable.
Tambe sin amargura.
Nos por confia cu nos bon Dios ta stima nos.
Dios su amor pa nos ta keda nos rikesa
Nos mester djies prepara nos dia bon, y di mes cu Dios bandi nos, tur cos ta cana bon.
Es cu sembra cu awa na wowo, lo cosecha cantando.
Awe un otro día cu nos tin e previlegio di por hala rosea y habri wowo pa por gosa di un dia mas.
Esaki danki na nos bon Dios.
Gosa cada dia cu por y hasi bo dia un exito total.