Palm Beach YoYo’s Power a participa pa prome biaha den un copa internacional y a logra sub-campeon

Palm Beach YoYo’s Power a participa pa prome biaha den un copa internacional, cu a wordo teni pa 40 aña, den e formato 3/4. Palm Beach YoYo’s Power semper a keda #1 den e buèltanan di klasifikashon, i awe nos por bisa ku nos a kibra un rèkòrt dor di partisipá pa promé biaha i bai invikto. Lamentablemente, den e final, contra e team campeon di 2025, Swif di Curacao, cu tin 15 titulo di campeon, nos no por a supera nan. No obstante, nos ta hopi orguyoso di e logro y lo ta preparando pa otro aña, 2027, pa asisti na e Copa ABCS riba e isla di St. Maarten. Nos ta sub campeon, danki na nos atletanan, nan famianan, y sponsornan cu a kere den nos y den representa nos pais Aruba.