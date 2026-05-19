FCCA ta yama danki na pa mehora e barionan di Sero Patrishi y Cunucu Abou den Aruba DOET

Fundacion Cas pa Comunidad (FCCA) ya pa varios aña ta coopera cu Universidad di Aruba cu proyectonan pa Aruba DOET. E aña aki e barionan cu a wordo scohe ta barionan di Sero Patrishi y Cunucu Abou.

Studiantenan di segundo aña di e programa ‘Organization, Governance and Management (OGM’) den nan curso di ‘Project Management’ ta encarga di organisa y ehecuta un proyecto den comunidad. Pa yuda realisa esaki, durante e ultimo añanan, FCCA ta scohe algun bario pa e studiantenan por traha nan proyecto. Trahadonan social di FCCA di departamento di Woon & Wijkbeheer ta guia y supervisa e studiantenan. Cu e proyectonan aki e studiantenan ta desaroya abilidadnan importante manera traha den ekipo, comunicacion, planeamento, responsabilidad y creatividad. Ademas e experiencia aki ta duna cada un di e studiantenan e oportunidad pa contribui activamente na nos comunidad, mientras nan ta gana experiencia practico cu lo yuda nan den nan futuro.

Sra. Kristel Perez y sra. Rachel Murray, trahadonan social di FCCA a experiencia cu e studiantenan di Universidad di Aruba ta mustra dedicacion y liderato den nan participacion na Aruba Doet, unda e aña aki a organisa y ehecuta dos proyecto, uno na Sero Patrishi y uno na Cunucu Abou.

Na Sero Patrishi, e studiantenan a organisa un competencia di logo bou di e habitantenan di e bario caminda cu e habitantenan mes por a diseña nan logo di barrio. Alabes hunto cu boluntarionan di Hotel St. Regis y Ritz Carlton a haci limpi e areanan caminda e muchanan ta hunga, a haci limpi y verf e canchanan di futbol y basketbal. Tambe na e area di gazebo a instala algun stoel y mesa di beton caminda habitantenan por organisa encuentronan y socialisa. Riba e diasabra e studiantenan a organisa un competencia di futbol entre e muchanan y hobennan di Sero Patrishi unda algun miembro di Korps Politie Aruba tambe a participa.

Na e bario di Cunucu Abou, e studiantenan hunto cu e boluntarionan di Wit Gele Kruis a organisa un ‘health check up’ pa tur habitante, incluyendo control di preshon y test di sucu. Ademas a restoura e ekiponan di haci ehercicio. Tambe a embeyece e railingnan na e pool y e mailboxnan na entrada. Alabes a crea un mural na entrada di e residencianan y a encurasha e residentenan pa contribui cu palabra of dibuho inspirativo pa despues esaki wordo transforma den un bunita mural door di un artista local. Tambe e studiantenan a zorg pa entretenimento di Caha di Orgel di Nelson Thiel y Arthur Kelly pa e residentenan por a disfruta.

Shania Bareño, un di e teamlidernan di e proyecto di Cunuco Abou a bisa: “E colaboracion entre FCCA, Aruba Doet y nos grupo di studiante di Cunucu Abou a demostra con cooperacion entre organisacionnan y hobennan ta resulta den un impacto positivo pa comunidad. Nos ta aprecia y agradecido cu e apoyo y comunicacion cu FCCA a brinda durante e proceso di preparacion y coordinacion di e proyecto. Loke a impacta nos hopi durante e proyecto ta con agradecido y contento e residentenan ta. E reaccionnan positivo y aprecio sincero cu nan ta expresa ta realmente motiva nos pa sigui contribui. Pa nos, esaki ta e parti mas valioso di e experiencia.”

E partnership entre FCCA y e institucion educativo ta fortalece e coneccion entre estudio y comunidad, stimulando compromiso social, enseñansa practico y ta un contribucion positivo pa nos comunidad. Hunto cu Universidad di Aruba y Aruba DOET, FCCA por sigui fortifica proyectonan cu ta promove union social den comunidad, educacion y participacion di ciudadano.

FCCA ta gradici e boluntarionan y tur persona cu a contribui y participa den e proyectonan pa mehora Sero Patrishi y Cunucu Abou. Ta na boso compromiso y colaboracion, e iniciativa nan a bira un gran exito e aña aki tambe.