KPA TA BALORA SU EMPLEADONAN, DOS POLIS TA WORDO RECONOCI PA NAN ACTUACION DESPLEGA

Santa Cruz, ARUBA: Recientemente dos colega di Cuerpo Policial Aruba a wordo reconoci y honra cu un Oorkonde pa nan trabao y corahe destaca. Ta trata di colega J.R. Boekhoudt y G.Y. Rosel.

Altocomisario Arnhem a felicita y gradici cada un pa e extra mile. E momento tabata uno ameno den compania di e hefe di e districto di Santa Cruz y Comisario di Polis Uniforma.

“Trabao di polis ta exigi hopi biaha curashi den situacionnan dificil y tin biaha extremo” tabata palabra di altocomisario Arnhem.

Ta trata di e caso cu a pasa diaranson mainta 29 april 2026 na unda central di polis ta dirigi patruya cu maximo urgencia na top di Hooiberg pa un turista di 75 aña cu a bira basta malo.

Coleganan Boekhoudt y Rosel a sa den un forma coordina y tactico hunto cu e otro departamento pa logra baha e turista y a transporte pa hospital pa asina ricibi mas tratamento medico.

Pabien na e dos coleganan pa nan actuacion y nan balor agrega na Cuerpo Policial Aruba