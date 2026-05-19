Mas mihor prepara: PERSONAL DI UNIDAD DI K9 DI CUERPO POLICIAL ARUBA A RICIBI NAN CERTIFICACION

Oranjestad, ARUBA: Recientemente a tuma lugar entregamento di certicado oficial na personal di Unidad K9 di Cuerpo Policial Aruba y como tambe personal di KIA na bestuurskantoor.

E entrega di e certificado a tuma lugar den presencia di Minister di Husticia mr. drs. sr. Arthur Dowers, tambe alto comisario interino sra. Irma Gordon, comisario Adrick Croes, Hefe di Unidad di K9, director di KIA y mas

invitado.

E curso tabata uno intensivo na unda e guianan di K9 a haci diferente entrenamento hunto cu cachonan. Esaki tabata encera detecta droga, arma y placa, rastreo humano, vigilancia y investigacion.

Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di felicitacion na coleganan D.A. Nicholson, A.J.A. Leonard, D. C. de Castro, M.E. Tromp y E.E. Lampe.

Tambe Cuerpo Policial Aruba ta felicita coleganan di BOT-K9 di KIA.

Danki na cada un di boso pa boso disciplina, dedicacion y compromiso un Aruba sigur.