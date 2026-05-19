KPA TA BALORA SU EMPLEADONAN CUERPO POLICIAL ARUBA TA BALORA SU PERSONAL Y TA DUNA NAN UN GESTO DI APRECIO

Santa Cruz, ARUBA: Un lugar di trabou mester ta agradabel y sigur. Esaki ta un di e prioridadnan di altocomisario sr Ramon Arnhem. Den cuadro di e vision di altocomisario Arnhem e bienestar di su personal ta su prioridad.

Fuera di esaki, un bon copi di koffie ta un bunita gesto adicional. Door di esey, recientemente a instala 18 mashin di koffie moderno den diferente departamento di KPA como un sorpresa pa e personal.

Cuerpo Policial Aruba ta balora su personal pa nan esfuerso incansabel, compromiso y e tarea policial cu nan ta eherce.

Altocomisario Arnhem ta contento di por aporta na su personal y ta gradicinan pa nan dedicacion pa cu e organisacion.