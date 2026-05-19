Posted in INCIDENTE Polis mester a bay pa yuda ambulans pa familiar di pashent cu a bira malo 12:12 May 19, 2026 Leave a comment Diamars mainta a drenta informe di un problema cu a surgi ora ambulans a bay pa busca un paciente cu a bira malo pero familiarnan a medio stroba y a pidi pa polis. Na yegada di e patruya ya caba ambulans a logra bay cu e pashent.