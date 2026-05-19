[VIDEO] Auto a bay pega bao di takelwagen na Savaneta tanto dama chauffeur como pasahero a resulta herida

Diamars merdia a drenta informe di un otro accidente cu hende herida y pega den auto na Savaneta, mesora a dirigi tanto polis, ambulans y tambe e equipo di rescate di bombero. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un takelwagen a bay reverse for di un parkinglot bay riba caminda mientras cu un pick-up bayendo pabao a desvia pa esaki pero e dama chauffeur den un Kia Rio tras di e pick-up no a ripara y a bay dal tras di e takelwagen riba caminda. Den e impacto aki tant e dama chauffeur como tambe e pasahero a resulta herida y e porta di auto a keda pega unda e no por a sali. Na yegada di e ambulans a warda ora bombero a yega y corta e porta pa asina logra saca e pasahero. Ambos victima a ser hiba hospital cu ambulans.