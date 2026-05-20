Iberostar Aruba den Participacion Comunitario, Excelencia Atletico y Concientisacion di Conservacion

Eagle Beach, Aruba – Mei 19, 2026. Iberostar Aruba a reafirma su compromiso cu e comunidad, cu bienestar di cultura y concientisacion ambiental di Aruba pa medio di su participacion activo den dos di e initiativanan anual mas significante di e isla: Aruba Doet 2026 y e di 34 edicion di Ronde van Aruba.
Como parti di Aruba Doet 2026, e ekipo culinario di Iberostar Aruba a duna apoyo na e boluntarionan di Aruba Doet door di duna yudansa cu cuminda pa e participantenan dedica na proyectonan di mehoracion comunitario. E iniciativa aki ta refleha e compromiso continuo di e compania cu responsabilidad social y su apoyo na e esfuersonan colectivo cu ta fortalece e comunidadnan di Aruba cada aña.
E spirito di trabao den ekipo y envolvimento comunitario a extende tambe na e evento principal di resistencia di e isla, Ronde van Aruba, unda empleadonan di Iberostar Aruba a representa e hotel cu orguyo den e “relay race” anual di 72 kilometer. Demostrando e enfoke di e compania riba bienestar di e empleado, colaboracion y participacion comunitario activo, e ekipo di Iberostar Hotels & Resorts a duna un rendimento sobresaliente, logrando e prome luga den e categoria Estafette 121–160.
E participacion di e aña aki a hiba tambe un mensahe importante di conservacion ambiental. Prome cu e ekiponan a competi, Iberostar Aruba a apoya cu orguyo e iniciativa Shoco Comunidad den un cooperacion cu Aruba Birdlife Conservation, ayudando trece concientisacion pa Aruba su Shoco stima. Ambos ekipo a bisti uniform cu e logo di Shoco Comunidad, simbolisando un compromiso comparti pa proteha e biodiversidad unico di e isla y promove concientisacion di conservacion pa medio di deporte y envolvimento comunitario.
“Na Iberostar Aruba, nos ta kere cu hospitalidad ta bay mas aya di e murayanan di nos hotel,” Arnaud Le Lanchon, Gerente General di Iberostar Aruba, a expresa. “Participacion den initiativanan manera Aruba Doet y Ronde van Aruba ta refleha nos dedicacion pa apoya e comunidad local, stimulando estilonan di bida saludabel, y contribuyendo na causanan cu ta significante pa e futuro di Aruba.”
Pa medio di e initiativanan aki, Iberostar Aruba ta sigui fortalece su rol como un socio comunitario activo, fomentando conexionnan significante, apoyando causanan local y contribuyendo positivamente na e panorama social, cultural y ambiental di Aruba.
