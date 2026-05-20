Advertencia pa condicion di lama bruto rond di Aruba, Bonaire y Curaçao

Ta for di siman pasa nos a nota rond di Aruba, Bonaire y Curaçao cu brisa ta supla mas fuerte y lama ta mas bruto cu normalmente. Nos ta aconseha tur hende pa ta mas cuidadoso den dianan siguiente y tuma cuenta cu condicion actual di tempo y lama.
📢 Conseho importante:
🌦️Sigui actualisacion di tempo y nobo nobo oficialmente di Meteo Curaçao, Meteo Aruba y otro instancianan local relevante.
🚫 Evita riesgo inutil.
🏊♂️No bay landa na laman ni bay den boto, si no ta necesario.
✅ Revision di bo boto.
⛵ Asegura cu bo boto ta den bon y sigur estado prome cu cuminsa.
🦺 Llega cu suficiente material di seguridad.
🛟 Usa e ekipo di seguridad necesario y asegura cu tur ta abordo.
✔️Asegura cu tur documento necesario y valido ta abordo.
📍👥 Informa semper algo na un tercero riba bo ruta di nabegacion y ora di bin bek.
🌊💨 Tuma cuenta cu coriente fuerte, Olanan halto y bientonan fuerte. Emergencia? Yama 913 directamente. Seguro di bo mes y di otro semper ta prioridad.