 Posted in INCIDENTE

Advertencia pa condicion di lama bruto rond di Aruba, Bonaire y Curaçao

00:29  May 20, 2026  Leave a comment

Ta for di siman pasa nos a nota rond di Aruba, Bonaire y Curaçao cu brisa ta supla mas fuerte y lama ta mas bruto cu normalmente. Nos ta aconseha tur hende pa ta mas cuidadoso den dianan siguiente y tuma cuenta cu condicion actual di tempo y lama.

📢 Conseho importante:

🌦️Sigui actualisacion di tempo y nobo nobo oficialmente di Meteo Curaçao, Meteo Aruba y otro instancianan local relevante.

🚫 Evita riesgo inutil.

🏊‍♂️No bay landa na laman ni bay den boto, si no ta necesario.

✅ Revision di bo boto.

⛵ Asegura cu bo boto ta den bon y sigur estado prome cu cuminsa.

🦺 Llega cu suficiente material di seguridad.

🛟 Usa e ekipo di seguridad necesario y asegura cu tur ta abordo.

✔️Asegura cu tur documento necesario y valido ta abordo.

📍👥 Informa semper algo na un tercero riba bo ruta di nabegacion y ora di bin bek.

🌊💨 Tuma cuenta cu coriente fuerte, Olanan halto y bientonan fuerte. Emergencia? Yama 913 directamente. Seguro di bo mes y di otro semper ta prioridad.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *