Reflexion Diaranson 20 Mei 2026.

Un felis dia, pa nos por lanta y gosa di tur loke ta bunita y di admira.
Nos kier gradici nos bon Dios pa esaki tambe.
Nos kier pa E duna nos curason alegria tur momento
Nos mester e forsa pa sigui lucha tur momento
Amor den tur loke nos hasi,
Nos ta spierta riba e día aki, y nos spirito cu lus di pas y speransa pa luna nos caminda
Cu cada rayo por ilumina nos bida y
Kita tur tristesa.
Kita tur nesecidad y caba cu miedo.
Pa nos salud fortalese nos curpa.
Pa hopi amor pa brasa nos curason
Pa hopi abundancia jega nos cas.
Pa tin hopi alegria y bendicion den nos cas.
Nos kier un spirito renoba, y limpi den nos curason.
Nos ta bai traha duro.
Nos curason cu hopi fieldad.
Cu spirito Santo bolbe mi alegria den mi curason.
Tur esaki tambe ta pa nos curason por ta mas fuerte cu nunca.
Oración di nos tata cu hopi amor y pas, pa nos mes y nos amigonan.