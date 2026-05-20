Posted in INCIDENTE Ambulans a bay Colegio Bonbini pa un dama di 70 aña cu a ser haya abao benta. 08:01 May 20, 2026 Leave a comment Diaranson mainta a drenta informe di cu tin un dama di 70 aña benta abao y ta kere cu lo a dal su cabes, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital. Related Articles Accidente pa falta di preferencia na e cruzada banda di Buccaneer Accidente entre bus cu auto y hende herida, e victima ta keha di dolor pero no kier bay cu ambulans A pidi presencia di polis na e lobby di Ritz Carlton Polis a pone un persona cu a bay benta sushi den mondi na Boroncana y pone bay piki esaki bek!