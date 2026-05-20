 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay Colegio Bonbini pa un dama di 70 aña cu a ser haya abao benta.

08:01  May 20, 2026  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di cu tin un dama di 70 aña benta abao y ta kere cu lo a dal su cabes, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *