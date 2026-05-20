Papiamento, 23 aña idioma oficial y ainda e ta lucha pa su existencia

Fundacion Lanta Papiamento
na ocasion di celebracion di 23 aña di Oficialisacion di Papiamento na Aruba
21 di mei 2026
Awe, dia 21 di mei 2026, Papiamento ta cumpli 23 aña como idioma oficial na Aruba.
Fundacion Lanta Papiamento (FLP) ta felicita pueblo di Aruba cu e logro grandi y importante aki.
Ta un dia pa celebra, pasobra nos idioma Papiamento cu tabata oprimi y hasta prohibi pa e poder politico colonial di casi 400 aña, tin un status oficial regla pa ley.
Pero ta importante tambe pa reflexiona riba e 23 añanan aki y puntra nos mes si e status di Papiamento como idioma oficial realmente ta respeta tur caminda y cerca tur hende na Aruba y den Reino Hulandes.
FLP ta ripara cu ainda nos tin cu lucha pa nos idioma Papiamento haya reconocemento completo.
Ta berdad cu e ley aki a haci posibel cu specialmente den enseñansa a tuma algun decision. Nos por menciona por ehempel lo siguiente:
Sinembargo, nos ta ripara cu e pasonan aki ta hopi fragmenta y limita. En realidad no ta sigui e rapportnan cientifico – local y internacional – , ni e documentonan di maneho di Departamento di Enseñansa cu ta exigi un enseñansa cu ta realmente diseña pa nos pueblo, nos muchanan. Kico ta e problema cardinal?
Ainda e meta principal di nos enseñansa ta: siña Hulandes. Y ta neglisha e derecho di nos pueblo, pa por haya educacion den su propio idioma.
Y tristo ta pa constata, cu desde cu Aruba tin su Status Aparte nos no por tira e culpa mas riba Hulanda, pero cu ta nos mes ta mantene y encurasha un enseñansa sumamente discriminatorio pa nos yiunan. Nos ta consciente di e hecho cu en realidad Aruba ta permiti di e manera aki un crimen contra derecho humano y derecho di mucha?
Den comunidad nos ta mira un ambivalencia grandi. Di un banda tin un amor pa Papiamento, loke ta resalta entre otro den letra di musica y literatura. Di otro banda por constata cu uzo di Papiamento den prensa y comercio ta masha malo mes of masha limita. Den hopi caso ta uza Ingles, caminda facilmente por a uza Papiamento, como cu e mensahe ta dirigi na pueblo. Ta remarcabel cu erornan haci den prensa hopi biaha ta pega y bira comun y coriente. Y kico nos ta pensa di e influencia di e medionan social riba nos hendenan, grandi y chikito, pa haci mas y mas uzo di Ingles?
Hulandes no por a hala Papiamento un banda. Ingles si nos ta permiti di haci esey?
Celebracion di 27 di mei: Papiamento den Hofi
FLP ta contento cu e aña aki diferente organisacion a dicidi di pone atencion na Papiamento dia 21 di mei.
Pa e motibo ey FLP su celebracion ta tuma luga diaranson dia 27 di mei.
E programa ta varia y ta consisti entre otro di video tocante Papiamento cu discusion despues, charla, poesia, contamento di storia, bendemento di buki, baile, musica y algun wega.
Tin microfon habri pa esnan cu kier presenta un poema of storia cortico. Pa esaki mester inscribi na yegada of adelanta na telefon/whatsapp 5674699. Tene cuenta cu logicamente e cuponan ta limita.
E evento aki, Papiamento den Hofi, ta tuma luga den sala y cura di Arubiana, e departamento di BNA na Bachstraat 5, dia 27 di mei, di 6.00 pa 9.00 or pm.
Fundacion Lanta Papiamento ta invita pueblo di Aruba di tur edad pa e evento aki. Bin demostra bo amor pa Papiamento y bo preocupacion pa existencia di nos idioma Papiamento. Entrada ta gratis!
Papiamento, nos idioma, nos derecho!