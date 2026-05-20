Suicidio entre adolesente y homber hoben ta subi den Amerika: Suicide among adolescents and young adults on the rise in the Americas: PAHO warns of urgent need for prevention       

Suicidio entre adolesente y homber hoben ta subi den Amerika: PAHO ta alerta riba necesidat urgente pa preveni mas cu 18,000 hobennan di edad 10 te 24 a muri pa suicidio na nos region den 2021; e cantidad a subi cu 38% durante 21 aña, cu un incremento mas liher entre mucha y mucha di 10 te 14 aña. Washington, DC., 20 Mei 2026 (PAHO) – Suicidio entre adolesente y hoben den Amerika a subí durante e ultimo dos decada y ta concede pa e tercer causa di morto entre hende di edad 10 te 24, segun estudionan nobo publica den The Lancet Regional Health – Americas. Den 2021, 18,157 adolecente y hoben a muri pa suicidio den e region. Aunke tres di cada cuater morto pa suicidio a tuma luga entre hombernan, e incremento a wordo mas liher entre muhe nan. E subida mas fuerte a wordu observa den e grupo di edad mas hoben, 10 te 14 aña, generando preocupacion publico di salud urgente. “E hecho cu e cantidad di suicidio entre hoben nan a subi 38% den apenas mas cu dos decada — compará cu un aumento di 17% den e poblacion general — ta un alarma,” a bisa Dr. Jarbas Barbosa, Director di Organisacion Panamericano di Saud (PAHO). “Nos mester reforza esfuerzonan di prevencion, specialmente pa mucha, adolesente, y hoben adulto, y segura cu nan ricibí apoyo na tempo.” Varios factornan prevenibel cu ta contribui na aumento E artículo ta splika diferente factornan ku por ta relashona ku esaki aumento, incluí condicionnan di salud mental (manera deprecion y ansiedad cu ta aparece na edad mas hoben), uzo di substancia, exposicion excesivo na medio digital y cyberbullying, presion social, i acceso facil na medio letal. Evidencia tambe ta mustra cu hopi di e factornan aki ta prevenibel of trata, specialmente ora cu ta identifica prome. “E aumento di mortalidad suicidario den poblacion mas hoben ta yama pa mas deteccion tempran y intervencion mas fuerte den scol y comunidat,” a bisa Renato Oliveira e Souza, jefe di Unidat di Salud Mental y uso di substansia di PAHO. “Ta esencial pa continua expande accesso na servicio di salud mental yi reforsa medianan cu ta orienta pa restringí acceso na metodo letal. Basa riba dato for di Organisacion Mundial di Salud (OMS) Global Health Estimates cu ta cubri 35 pais den e periodo 2000 te 2021, e studionan a haña cu e tasa di mortalidat di suicidio den e grupo di edad aki (10-24) a subi for di 5.7 te 7.84 morto pa 100,000 hende, representando un aumento anual prome di 1.48%. E tendencianan a varia entre paisnan y subregionan, pero e incremento tabata hunto, cu nivel halto particularmente den Amerika di Norte i algun pais di Southern Cone. E estudionan, ku tabata hunga pa spesialistanan di PAHO i Renaissance School of Medicine na Stony Brook University den New York, tambe ta subraya e importancia di implementa programanan di promocion di salud mental den scol y desaroyo di habilidad socio-emocional, mehora identificasion tempran y siguimento di hende na riesgo, y promove reportenan responsable pa medio di comunicacion tocante suicidio. Iniciativa regional pa preveni suicidio Desde 2000, e tasa di mortalidad di suicidio den e poblacion general di Amerika a subi mas cu 17%, haci e region e unico den mundo caminda e tendencia aki ta continua subi. Como respuesta, PAHO a lansa e Iniciativa Regional pa Prevencion di Suicidio den 2025 pa yuda paisnan implementa intervenicionnan cu ta basa riba evidencia. E iniciativa tin como meta reforsa plannan nacional, amplia acceso na servicio di salud mental, y reduci estigma riba salud mental y suicidio. “Suicidio ta afecta famianan, comunidadnan, y tur sociedatnan, y por preveni,” Dr. Barbosa a agrega. “Cu compromiso politico, inversion y colaboracion entre sectornan, nos por salba bida.”
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