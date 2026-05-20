[VIDEO] Persecucion tras di algun sospechoso cu a kibra drenta horta cara tapa y arma na un cas na Sero Blanco

Diaranson atardi a drenta informe di cu algun persona a kibra drenta horta na un cas na Sero Blanco y a logra mira e sospechosonan den area di Rancho mesora polis a presenta y un pick-up a core bay y a bay su tras y a logra par’e na e cuminsamento di Dominicanessenstraat unda e pick-up a para y polis su tras, E agentenan a duna instruccion pa nan paga e auto y a keda warda refuerso yega pa asina atende cu e sospechosonan. Na yegada di e refuerso a baha e personanan y a rista den e pick-up pero no a logra haya nada y un rato despues a laga nan sigui nan caminda.