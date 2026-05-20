Posted in INCIDENTE Auto di polis a accidenta durante persecucion 16:10 May 20, 2026 Leave a comment Diaranson atardi durante un persecucion un patruya pasando patras di corte a dal un pick-up staciona y manda resto di materialnan bay causa daño na otro auto staciona. Polis di trafico mester a presenta pa asina traha un rapport di e susedido aki.