Reflexion Diahuebs 21 Mei 2026.

Awe nos kier ta contento di por a lanta cu hopi expectativa den bida.
Prome cu tur cos nos kier mustra nos bon Dios nos gratitud di ta escogido den e mundo aki pa por lanta mainta habri nos wowonan y hala rosea pa biba otro bunita dia.
Un mundo hopi bunita si nos mes kier mira esey.
Nos por mira e bunitesa tur rond, nos por aprecia y gosa di nos famia cu ta nos alma y curason.
Nos por dedica hopi mes na nos hendenan cu nos ta stima. Y tin ora hasta lubida riba nos mes.
Un bon mamá ta tur cos ta su yuinan.
Tin asina mes hopi cos cu por mehora, famia y amistadnan cu enfermedad, cu mester conseho y atención.
Nos tin of tambe tabata tin un profesion, cu ta keda marca cu e karakter cu nos tin.
Esey ta trese cierto typo di hende tambe rond di nos.
Nos no ta lubida nunca cuanto nos bon Dios tin di hasi den nos bida.
Nos nunca ta keda sin pidi su ayudo, su conseho.
Cada un di nos tin su tarea, cu nos tin di cumpli cune den e mundo aki. Mescos cu Hesus tabata tin su tarea y ora ela cumpli e por a sigi su caminda cu ta man drechi bandi su Tata.
Semper sin miedo, sin duda y cu hopi confiansa nos mester por logra nos meta.