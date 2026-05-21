Trupanan di Karibe ta trein intensivamente durante di ehersisio ‘Caribbean Strike’ na Boneiru

For di 11 pa 19 di mei, trupanan di Aruba y Kòrsou a partisipa den e ehersisio anual ‘Caribbean Strike’, e aña aki hasí na Boneiru. Durante e entrenamentu intensivo aki, e trupanan a praktiká huntu den un situashon di ehersisio realístiko, na nivel di peloton.

E trupanan a trein riba terenonan difísil bou di temperaturanan haltu. Einan varios asignashon militar a wòrdu ehekutá, tantu durante di dia komo marduga. E trupanan a praktiká entre otro emboskada, patruyanan di rekonosementu, atake, i akshonnan pa hasi kontakto ku un oponente.

E ehercicio a wordu dirigi pa staf di un batayon kombiná di trupanan di Aruba i di Kòrsou. Durante Caribbean Strike, e trupanan a sigui desaroyá nan resiliensia físiko i mental, nan perseveransia i abilidatnan táktiko.

Caribbean Strike ta un parti importante di e desaroyo kontínuo di trupanan di Caribe. Pa medio di e ehersisio aki, nan ta fortalesé nan koperashon, profeshonalismo i preparashon pa futuro operashonnan.



Caribische militairen trainen intensief tijdens oefening Caribbean Strike op Bonaire

Van 11 tot en met 19 mei hebben Arubaanse en Curaçaose militairen deelgenomen aan de jaarlijkse oefening Caribbean Strike, dit jaar op Bonaire. Tijdens deze intensieve training oefenden de militairen samen in een realistische oefensituatie op pelotonsniveau.

De militairen trainden op uitdagend terrein onder hoge temperaturen. Daarbij werden verschillende militaire opdrachten uitgevoerd, zowel overdag als ‘s nachts. De militairen oefenden onder andere met hinderlagen, verkenningspatrouilles, aanvallen en acties om contact met een tegenstander te maken.

De oefening stond onder leiding van een samengestelde compagniesstaf van Arubaanse en Curaçaose militairen. Tijdens Caribbean Strike hebben de militairen hun fysieke en mentale weerbaarheid, doorzettingsvermogen en tactische vaardigheden verder ontwikkeld.

Caribbean Strike is een belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling van de Caribische militairen. Met deze oefening versterken zij hun samenwerking, professionaliteit en inzetbaarheid voor toekomstige operaties.

Caribbean troops train intensively during exercise Caribbean Strike on Bonaire

From May 11 to 19, Aruban and Curaçaoan troops participated in the annual exercise Caribbean Strike, held this year on Bonaire. During this intensive training, the troops practiced together in a realistic training situation at the platoon level.

The troops trained on challenging terrain in high temperatures. Here various military assignments were carried out, both during the day and at night. The troops practiced amongst other things with ambushes, reconnaissance patrols, attacks, and actions to make contact with an opponent.

The exercise was led by a combined company staff of Aruban and Curaçaoan troops. During Caribbean Strike, the troops further developed their physical and mental resilience, perseverance, and tactical skills.

Caribbean Strike is an important part of the ongoing development of Caribbean troops. Through this exercise, they strengthen their cooperation, professionalism, and readiness for future operations.