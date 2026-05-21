HOH su siman di aprecio 2026 yena di inspiracion y exploracion

Siman pasa a tuma luga na Horacio Oduber Hospital (HOH) su Staff Appreciation Week 2026 unda cu durante un siman completo ta demostra aprecio y duna balor na tur colega. Anualmente durante luna di mei hunto cu dia di enfermeria ta ceklebra Staff Appreciation Week yena di actividad como gesto di aprecio y atencion pa tur cu ta trahana Hospital. Traha den un hospital no ta nada facil y p’esey ta importante pa coleganan gosa hunto y un rato distrae e mente.
Jacco Vroegop, Presidente di Hunta di Directiva, a enfatisa cu e Staff Appreciation Week 2026 tabata un bon oportunidad pa atrobe subrayae rol esencial di tur cu ta traha den hospital. E siman aki ta mashaimportante pasobra e empleadonan ta esnan cu ta tras di e exito y cuido di HOH. “Mi ta hopi orguyoso di nan y mi ta spera cu Aruba tambe ta orguyoso di nan.”
Tema cu a scoge e aña aki ta “Wanderlust” cu ta enfoca riba e deseopa explora. A habri e siman cu un mensahe virtual di parti di Hunta di Directiva unda a duna danki di curason na cada empleado di hospital pa tur loke nan ta haci pa e organisacion y nos pashentnan. A cuminsae mainta cu un dushi desayuno estilo ‘grab ‘n go’ pa habri e siman cuyen di energia. A tene diferente actividad rond di e tema manera un workshop, caminata, ‘scavenger hunt’ y un competencia entre departamentonan di decoracion y creatividad yama ‘wander the world’. Y a scoge dia 12 di mei, esta dia di enfermeria, pa regala cadaprofesional di HOH un regalito di aprecio. Alabes a pone enfasis ribae importancia di nos coleganan den enfermeria cu tur dia ta na e camadi nos pashentnan. E dia aki tambe den cuadro di sostenibilidad a dedica na e ‘one tree initiative’ unda coleganan por a haci donacion y alabes planta un mata.
Pues un siman yena di inspiracion recordando un y tur cu tur persona den Hospital, sin importa bo funcion tin un tarea importante pa nospashentnan.
Gregory Croeze, Miembro di Hunta di Directiva di HOH, a expresa cu e empleadonan ta e curason di hospital, maske cu tecnologia, innovacion y inteligencia artificial ta keda evoluciona…ta e empleadota esnan cu tur e amor ta brinda cuido directo na cama.
Pa varios luna e team di colega encarga cu e siman aki a traha durotras di cortina pa hinca un programa super varia den otro. Di curasonun danki na e comision aki cu a uni pa haci e ‘Staff Appreciation Week’ 2026 di HOH uno exitoso un biaha mas. Y claro un bes mas, danki na nos coleganan cu ta traha 24/7 cu curason pa HOH y nospashentnan. Danki pa semper t’ey!