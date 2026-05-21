Zona di Desperdicio na Barcadera ta habri 1 di juni 2026 A.T.A.:Un paso concreto pa un Aruba mas limpi y sostenibel

Dia 20 di mei, Aruba Tourism Authority (A.T.A.), hunto cu Ecotechy den colaboracion cu Ministerio di Turismo, Transporte y Labor, conhuntamente cu Ministerio di Asuntonan General, Cultura, Medio Ambiente y Naturalesa, a firma oficialmente e acuerdopa e prome Zona di Desperdicio na Barcadera. Cu e firmamentodi e acuerdo aki, e partnernan a confirma nan compromiso pa crea un sistema mas organisa, accesibel y sostenibel, caminda residentenanpor deposita desperdicio di un manera responsabel y contribuiactivamente na un Aruba mas limpi.

E iniciativa ta financia pa medio di A.T.A., asina continuando nasigura cu entrada genera door di turismo ta wordo invertidirectamente den proyectonan cu ta beneficia tanto comunidad comomedio ambiente y nos turismo.

Aruba Limpi: di conscientisacion pa accion real

Como parti di e campaña Aruba Limpi, A.T.A. no ta solamente creaconscientisacion pa mantene Aruba Limpi, pero ta enfoke tambe ribacambio di comportacion. E campaña aki lo core paralelo cu e introduccion di Zona di Desperdicio, creando conscientisacion, perotambe dunando informacion na nos comunidad riba e uzo corecto di e facilidad, pero tambe riba e importancia di separacion corecto di desperdicio y formacion di habitonan responsabel den maneho di desperdicio.

Cu e introduccion di Zona di Desperdicio na Barcadera, residentenan lo tin acceso directo y practico pa deposita desperdicio di un manera responsabel. E iniciativa aki ta contribui na reduccion di dump ilegal y acumulacion di desperdicio, mientras cu ta fortalece sentido di responsabilidad comparti den comunidadnan. Pa A.T.A., un medio ambiente limpi no ta solamente crucial pa nos imagen como destinacion, pero e ta un inversion directo den sostenibilidad di nos producto turistico y bienestar di nos comunidad. Cu esaki, Aruba ta drenta un siguiente paso concreto pa sigura un futuro duradero pa nos isla.

Compromiso continuo di A.T.A. pa mantene Aruba limpi

Aruba ta wordo reconoci pa e hecho cu e ta limpi, y un isla limpi tabisa hopi di su comunidad. A pesar di esaki, A.T.A. y tur partnerinvolvi ta consciente cu mas accion ta necesario. Durante añanan, A.T.A. a sigui pone enfoke riba e topico di limpiesa, implementando y sosteniendo diferente iniciativanan. Rond di nos playanan, A.T.A. a pone bari di sushi cu diferente compartimentonan pa facilita e separacion di desperdicio, caminda Metabolic Foundation ta encarga cu e recogemento pa por recicla.

Ademas, A.T.A. ta activamente fortalece limpiesa di playa pa medio di colaboracion cu Varadero N.V., cu ta provee limpiesa mecanisa cuekipo specialisa pa kita desperdicio manera glas, plastic y otromaterial cu por keda atras bou di e santo blanco y cu metodotradicional no semper por kita eficientemente. E iniciativa aki tacomplementa e limpiesa manual y ta contribui tanto na siguridad di bishitante y comunidad, como na proteccion di nos medio ambiente. Durante añanan, A.T.A. a conduci limpiesa den varios areanan di nos awanan tambe, por ehempel na Palm Beach a haci limpiesa pa reducibeach sludge/lodo, esaki den colaboracion cu autoridadnan concerni.

Otro esfuersonan enfoca riba limpiesa ta inclui iniciativanan manera“Baki den Bario,” cual a ricibi sosten di A.T.A. na november y december di 2025. Tur e accionnan aki ta refleha un compromisoduradero pa contribui na un medio ambiente limpi y un comunidad, pero tambe bishitantenan mas consciente.

A.T.A. ta invita tur residente pa haci uzo di e Zona di Desperdicio naBarcadera cuminsando dia 1 di juni 2026. Tur informacion relevantetocante uzo, orario di servicio y guia lo ta disponibel riba paginaoficial di social media di Aruba Limpi.