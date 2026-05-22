ALL STAR GAME SHOW ARUBA VOLLEYBALL ASSOCIATION

08:48  May 22, 2026  Leave a comment

Campeonato Nacional di Volleyball a yega na su final.Despues di batayanan den e campeonato, sodo y determinacion e teamnan a demostra nan abilidadnan den finalnan di weganan emocionante. Pero e emocion no tapara eynan!

Prepara bo mes pa un evento spectacular cu ta ALL STAR GAME SHOW !  Den e show aki e Streanan cu a sobresaliden e Campeonato lo demostra nan abilidadnan, E  Eventoaki  no ta simplemente un partido, e ta un experienciacompleto cu entretenimento  di e volleyball y celebracioncomunitario!

Fanaticonan por spera competencia entre e atletanan undalo tin “SKILLS CHALLENGE unda e atlenan ta batayay sobresali como por ehempel ta e mihor setter, ta e mihospiker etc. Ta culmina cu 2 EXHIBICION di altaintensidad unda ekiponan poderoso ta topa otro den bataya.Ta trata di atletanan femenino y masculino.

Na e All STAR GAME SHOW aki por speraEntretenimento, Musica, Ambiente y naturalmente unCushina bon surti.

E campeonato cu ta tras di lomba tabata uno hopicompetitive y e atletanan y fanaticada merece un despediday un Clausura di Campeonato na un manera spectacular.

ALL STAR GAME SHOW ta un manera pa Celebra e deporte di Volleyball unda ta reconoce talento y comparticu organisacionan miembro di Aruba VolleyballAssociation cu a competi den e Campeonato Nacional 2025 2026.

Aruba Volleyball Association ta invita tur organisacionmiembo di AVA, organisacionan di tur otro deporte y pueblo di Aruba pa bin presencia e celebracion aki.

Evento All Starr Game Show : 23 y 24 di mei 2026.                                                                              

Orario  6:30– 10:30 pm.

Lugar: Centro Deportivo Betico Cruz.

