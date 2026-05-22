Marinirnan ta reforsá koperashon na Colombia

Marinirnan di Marine Squadron Carib i e peloton di boto a entrená, huntu ku e ‘Infantería de Marina Colombiana’, durante Ehersisio Estribo na Colombia di 11 pa 22 di mei. Den e region di riu ku ta un reto, den serkania di Turbo, ambos unidat durante operashonnan riba i rònt di awa, a traha intensivamente huntu pa interkambiá konosementu, eksperensia i proseduranan.

Marinirnan Colombiano i Hulandes a trein bandi di otro den un senario realístiko. E énfasis einan tabata riba fortalesé abilidatnan operashonal i intensifiká mas ainda e koperashon entre e dos kuerponan di Marina.

Durante Estribo, e marinirnan a praktiká vários táktika i prosedura pa operashonnan den tereno ku ta difísilmente aksesibel, manera e selva denso den e área kantu di e riunan. E unidatnan a trein riba, entre otro, moveshonnan atraves di awa, operá den timnan chikí, i realisá operashonnan den kondishonnan difísil ku hopi reto.

Ambos unidat a oumentá nan despliegue i a siña for di otro su métodonan di trabou i eksperensianan. E partisipantenan a eksperensia e entrenamentu komo intensivo i hopi edukativo. Nan ta mira bèk riba un ehersisio eksitoso den kua a fortalesé mas ainda e koperashon mutuo.

Mariniers versterken samenwerking in Colombia

Mariniers van Marine Squadron Carib en het bootpeloton trainden van 11 tot en met 22 mei samen met de Infantería de Marina Colombiana tijdens oefening Estribo in Colombia. In het uitdagende riviergebied nabij Turbo werkten beide eenheden intensief samen om kennis, ervaring en procedures uit te wisselen gedurende operaties op en rondom het water.

Colombiaanse en Nederlandse mariniers trainden zij aan zij in een realistisch scenario. Daarbij lag de nadruk op het versterken van operationele vaardigheden en het verder intensiveren van de samenwerking tussen beide marinierskorpsen.

Tijdens Estribo oefenden de mariniers verschillende tactieken en procedures voor operaties in moeilijk toegankelijk terrein, zoals de dichtbegroeide jungle langs de rivieroevers. De eenheden trainden onder meer op verplaatsingen over water, optreden in kleine teams en het uitvoeren van operaties in uitdagende omstandigheden.

Beide eenheden vergrootten hun inzetbaarheid en leerden van elkaars werkwijzen en ervaringen. De training werd door de deelnemers als intensief en leerzaam ervaren. Zij kijken terug op een geslaagde oefening, waarbij de onderlinge samenwerking verder is versterkt.