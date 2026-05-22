Reflexion Diabierna 22 Mei 2026.

Awe nos kier bolbe cu nos agradecimento no nos bon Dios pa por ta hala rosea y mira otro bunita fin di siman.
Cu hopi confiansa y boluntad di Dios nos ta drenta un bunita día hopi spera.
Hesus a bisa : Tata mare nan tur por ta un, manera Abo den Mi, y Ami den Bo.
Aki Hesus ta referi na un union, Dios Tata, Dios Yui y Spirito Santo.
Nos ta cristian, seguí dornan di Cristo.
Yuinan di Dios, y toch asina mes nos no tin union.
Tambe no tene miedo di perde hende. Sino tene miedo cu bo mes perde.
Pa ta complace cu tur hendenan cu ta rondonabo, bo kier ta sinterklaas.
Hasido di bon no ta hanja bon.
Danki Dios ta pishi jewa.
Nos no mester spera un danki, un batimento di bo schouder ora bo juda un hende.
Más bien ta un schop bo por verwacht.
Asina mes nos ta keda complace tur.
Esey ta e parti cu Señor ta sinja nos, juda bo prohimo.