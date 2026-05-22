DNM ta lansa seccion flora y fauna database riba nan website di tur e especienan proteha na Aruba

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) ta uni na e celebracion mundial di Dia Internacional di Biodiversidad (IDB) 2026. E aña aki, e celebracion tin un nificacion extra special pa nos isla, mirando cu DNM ta lansa oficialmente e Flora y Fauna Database riba nan website e Lista di Especie Proteha Local, cu ta inclui tur e sortonan proteha pa nos ley local. E Flora y Fauna Database di Aruba ta un iniciativa di DNM pa comparti informacion tocante mata y bestianan local. E ta yuda habitantenan, studiantenan, investigadornan y amantenan di naturalesa siña mas, identifica sortonan y proteha e biodiversidad unico di Aruba.
E Dia Internacional di Biodiversidad ta wordo celebra tur aña riba 22 di mei pa recorda cu a adopta e Convenio riba Diversidad Biologico (CBD) na 1992, y pa eleva conscientisacion riba e importancia di biodiversidad pa bienestar humano y desaroyo sostenibel. Pa aña 2026, Nacionnan Uni a stipula e tema: “Actua local pa un impacto global” (“Acting locally for global impact”). E tema aki ta enfatisa e rol crucial cu iniciativanan local tin pa alcansa e metanan global di biodiversidad.
Pa Aruba, no tin miho forma pa duna contenido na e lema aki cu door di formalisa y publica e lista di nos propio tesoronan natural. Door di salbaguardia nos matanan y bestia local y unico, Aruba ta aporta directamente na e Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), un areglo internacional cu tin como meta pa frena e perdida di biodiversidad pa aña 2030.
Accion Local, Impacto Global Aruba su biodiversidad ta rico pero vulnerabel. Proteccion di nos flora y fauna local ta esencial no solamente pa naturalesa mes, sino tambe pa siguridad di cuminda, un ecosistema marino sano, awa limpi, regula di clima, y pa e stabilidad economico di nos isla.
E tema di e aña aki ta recorda nos cu pa logra metanan na nivel mundial, nos mester cuminsa den nos mesun cas, riba nos mesun pida baranca. Cu e lansamento di e database flora y fauna riba e website dnmaruba.org, DNM ta duna comunidad en general informacion valioso den su idioma oficial Papiamento di cua sortonan ta protegi. Cada mata local cu nos planta, cada cas di shoco cu nos respeta y e rifnan di coral y e bida marino cu nos conserva, nos ta haciendo un acto local cu tin un impacto positivo riba henter e planeta.
Den cuadro di e celebracion aki, DNM a activa nan plataforma di informacion;
- Campaña Digital: Compartiendo informacion riba e diferente especie di flora y fauna cu ta aparece riba e lista Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna via plataforma social.
- Material Educativo: Ofreciendo recurso pa scolnan pa asina e hobennan por siña reconoce y balora nos especienan proteha.
DNM ta haci un yamada na henter e pueblo di Aruba cu naturalesa ta e fundeshi di nos bida y nos economia. Ban actua local awe pa garantisa un futuro sostenibel pa e generacionnan cu ta bini.
DNM ta gradici tur NGO, organisacionan y fotografonan cu a colabora cu informacion y potret pa asina yega na e producto final. Pa mas informacion tocante e Lista di Especie Proteha y con abo por contribui, bishita e pagina di Facebook di Directie Natuur en Milieu (DNM) @dnmaruba of tuma contacto via email info@dnm-aruba.org