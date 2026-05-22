Un evento di deporte historico pa COA y Aruba lo tuma luga otro siman Organisacion Contintental Panam Sports lo tene reunion di Comite Ehecutivo na Aruba  

Pa prome biaha den historia di Comite Olimpico Arubano (COA) y Aruba, e organisacion Olimpico di nos continente “Panam Sports” lo organisa un reunion aki durante proximo siman. Panam Sports ta conta cu 41 pais miembro di e continente Panamericano y tin diferente tarea manera maneho di deporte Olimpico y ta organisa e Weganan Panamericano Junior y Wegananan Panamericano. COA ta miembro di e organisacion aki y ta conta cu un miembro dentro di e Comite Ehecutivo den cargo di Sra. Nicole Hoevertsz cu ta Secretaria General di COA.

E reunion aki lo trece tur miembro di e Comite Ehecutivo di Panam Sports na Aruba, unda lo tin 2 dia di reunion, ademas di diferente bishita cerca stakeholders importante di deporte. COA ta contento di por ta anfitrion di un reunion di e nivel aki na Aruba, unda cu Aruba ta logra mustra e capacidad cu tin pa por organisa eventonan di e nivel aki, atraendo organisacion grandi den mundo di deporte pa mira Aruba como un “hub” den nos region. Banda di esaki, e colaboracion aki por trece hopi beneficio pa tur federacion miembro di COA y e deporte en general na Aruba.

Pa scucha mas di e loke ta bay pasa otro siman, mira e entrevista aki unda Nicole ta conta di e programa di e bishita di Panam Sports y elabora riba e significado di e reunion aki pa deporte na Aruba.

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