Diaranson, 20 di Mei, e Centro di Operacion Marítimo di Guarda Costa a ricibí informe di un posibel kitesurfer cu a sali for di Venezuela pa Bonaire. Mesora rapidamente, e unidadnan di e Guarda Costa a bay den alerta y a desplega pa cuminsa e operacion di buskeda.
E avion di patruya Dash 8 di Guarda Costa a busca e persona perdi te den oranan di anochi di diaranson. Diahuebs, 21 di Mei, e operacion di buskeda a continua cu varios unidadnan, incluyendo e helicopter di Guardaa Costa. E buskeda tambe tabata dilanti di e costa di Bonaire, huntu cu servicionan di seguridad.
E Guarda Costa no a encontra ningun cos durante e buskeda aki. Si tin mas informashon, esaki lo ser compartí.
Guarda Costa pidi pa buskeda di kitesurfer perdi den lama entre Venezuela cu Bonaire
