[VIDEO] Polis a detene homber burachi ora cu e no kier a sigui ordo di polis!

Diasabra madruga a drenta informe di un homber burachi na un bar na Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un homber burachi cu ta bisa cu 2 bouncer lo a dal e y sak’e pafo. Polis a bisa e homber cu mihor e bay su cas y descansa y ora e ta bon e por pasa na recherche. Pero aki e homber no kier a compronde y a sigui insisti, polis a bisa e homber pa e bay su cas descansa y mayan den dia e pasa na oficina di recherche. Como cu e no a sigui instruccion di polis no a keda nada otro cu detene.