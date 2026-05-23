[VIDEO] Dama a keda atrapa den auto despues di a kentel na Weg Sero Blanco

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente na Weg Sero Blanco, mesora a dirigi tamto polis, ambulans como tambe bombero ya cu a kere cu e dama lo ta pega den auto. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Suzuki Swift a perde control na e birada y a baha caminda subi un piedra y a kentel den banda. Como e dama tabata atrapa den e auto y no por a sali polis a yud’e pa e por a sali. Ora cu ela sali ambulans a atende e y e no mester a haya tratamento medico avansa mientras bombero a percura pa e auto no a pega na candela.